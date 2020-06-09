نصف نهائى كأس ألمانيا بايرن ميونخ بظهور بقميص الموسم المقبل فى مباراة الغد أمام آينتراخت فرانكفورت

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ سيظهر بقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، غدًا الأربعاء، أمام آينتراخت فرانكفورت ، في نصف نهائي كأس ألمانيا على ملعب "أليانز أرينا".
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لاعبي بايرن ميونخ سيظهرون بالقميص الجديد غدًا.
ويسعى الفريق البافاري لمواصلة مشواره في الكأس من أجل الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.
وأعلن النادي البافاري، إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف فى مباراة الفريق أمام بروسيا مونشنجلادباخ بالدوري بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.
ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفًا بينم يأتي مولر على رأس قائمة التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفًا.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 70 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.