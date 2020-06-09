نصف نهائى كأس ألمانيا بايرن ميونخ بظهور بقميص الموسم المقبل فى مباراة الغد أمام آينتراخت فرانكفورت

على ملعب "أليانز أرينا". ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ سيظهر بقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، غدًا الأربعاء، أمام آينتراخت فرانكفورت ، في نصف نهائي كأس ألمانيا









وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لاعبي بايرن ميونخ سيظهرون بالقميص الجديد غدًا.





ويسعى الفريق البافاري لمواصلة مشواره في الكأس من أجل الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.



