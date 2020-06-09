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رياضة

ريال مدريد يزف بشرى سارة لجماهيرة بعد تخطي أزمة كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:43 م
البرنابيو
البرنابيو
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عمرو ابوبكر
أصدر نادي ريال مدريد بيان قرر من خلاله فتح أبوابه للجماهير مجددا للقيام بجولة المشجع بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأفاد ريال مدريد في بيانه أن أعمال إعادة تصميم ملعب سنتياجو برنابيو ستحرم الجماهير من جزء مهم من الجولة.

وجاء البيان على النحو التالي: "سنعيد فتح متحف النادي اعتبارًا من الساعة 9:30 يوم الخميس بمسار جديد وباتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة".

تفتح جولة برنابيو أبوابها من جديد للجماهير بعد وقفها مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا".

يعود متحف ريال مدريد مجددًا لاستقبال المشجعين من الاثنين إلى السبت، من الساعة 9:30 حتى الساعة 19:00، وأيام الأحد والعطلات الرسمية، من الساعة 10:00 حتى الساعة 18:30 ، لضمان أقصى قدر من السلامة للزوار، اتُخذت جميع التدابير الصحية الضرورية".

نظرًا لأعمال إعادة تصميم الملعب، سيخضع مسار جولة المشجع لبعض التغييرات المؤقتة وسيقتصر على طابقي المتحف، صالة أفضل نادٍ في التاريخ، صالة مشاعر.


كذلك سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمعرضين المؤقتين، تطور ملعب سانتياجو برنابيو وإرث فرانسيسكو خينتو، وبالاطلالة البانورامية في المدرج الثاني".

سيكون لجولة المشجعين سعر مخفض بقيمة 19 يورو للكبار و14 يورو للأطفال حتى سن 14 عامًا".

سيحظى حاملو بطاقة مدريديستا على حسم بقيمة 30%، كما سيحظى الأعضاء بتذاكر مجانية لدى تقديم بطاقات العضوية (وليس الاشتراك) في شباك التذاكر".

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