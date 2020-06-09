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رياضة

الفيفا يحدد 4 ضوابط لإقامة المباريات الخارجية أثناء أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، 4 شروط من أجل إقامة مباريات الفرق خارج بلادها، في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقى اتحاد الكرة المصري، خطابًا من نظيره الدولي، بالشروط اللازم توافرها من أجل إقامة المباريات الخارجية للفرق والتي جاءت كالآتي:

الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين الأفراد.

تعقيم وسائل النقل التي تنقل اللاعبين للمباريات ومراكز التدريب.

تعقيم مقرات إقامة اللاعبين والطعام .

الاحتفاظ بهيكل أساسي من الموظفين دون تغيير للحد من الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود النشاط  الرياضي في البلاد تدريجيًا بدءًا من الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.
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