الفيفا يحدد 4 ضوابط لإقامة المباريات الخارجية أثناء أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، اليوم الثلاثاء، 4 شروط من أجل إقامة مباريات الفرق خارج بلادها، في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.





، خطابًا من نظيره الدولي، بالشروط اللازم توافرها من أجل إقامة المباريات الخارجية للفرق والتي جاءت كالآتي: وتلقى ا تحاد الكرة المصري





الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين الأفراد.





تعقيم وسائل النقل التي تنقل اللاعبين للمباريات ومراكز التدريب.



