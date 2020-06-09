استعدادا لعودة النشاط الرياضي.. كارتيرون يطلع على الإجراءات الوقائية لسلامة اللاعبين

وتم خلال الجلسه الاطلاع على الإجراءات الوقائية الموضوعة لسلامة اللاعبين من قبل الجهاز الطبي للاعبي الفريق في حال عودة النشاط الرياضي.







كما تم استطلاع رأي كارتيرون على حالة الجانب البدني للاعبي الفريق والجرعات التدريبية ومدى الالتزام بتنفيذها.





فيما طمأن الدكتور محمد أسامة المدير الفني على جميع النواحي الخاصه بلاعبي الفريق الأبيض .





ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 22 مباراة، سجل لاعبوه 13 هدف، فيما ينتظر مسئولو الأندية المحلية قرار عودة المسابقة لترتيب أوضاعهم، والتي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.