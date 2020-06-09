الاتحاد السعودي لكرة القدم يحسم مصير الدوري الخميس

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد الاجتماع المقبل لأعضائه، لمناقشة مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قد حددت يوم 20 أغسطس المقبل، كموعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي.
ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا، أكد فيه اجتماع أعضائه يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة، لمناقشة بعض الأمور المهمة على رأسها مصير دوري المحترفين، بالإضافة لتجديد عقود اللاعبين التي انتهت من عدمها.
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد في اجتماعه يوم الخميس المقبل، قراره بإلغاء منافسات الدوري لهذا الموسم كما انفرد "صدى البلد"، لإتاحة الفرصة للأندية للاستعداد للموسم المقبل بشكل أفضل.
يذكر أن الدوري السعودي قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.