AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه المقبل .. التفاصيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
عمر صبحي
أعلن الفنان أحمد جمال عن موعد طرح احدث ألبوماته، من خلال لقائه في برنامج  "the insider" .

وقال أحمد جمال من خلال اللقاء:  احنا كنا مقررين ان الألبوم هايبقي في الصيف وهو هايبقي في الصيف ان شاء الله، واحنا في آخر اجتماع قولنا سواء في كورونا أو مفيش الألبوم هينزل ولحد  دلوقتي احنا مستقرين علي عنوان "وقت مش مناسب" للألبوم.

وكان قد بدأ الفنان أحمد جمال تصوير أغنية  بعنوان "جيل بطل"  بفندق شيراتون القاهرة والتى تنتجها روابط الرياضية لدعم رعاية أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقبلة "جيل بطل"  من إخراج تامر الضبع و وكلمات الدكتور حسن كمال وألحان محمد عزيز.

ويشارك فى تصوير كليب الأغنية من أبطال مصر الأوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل رفع الأثقال البارالمبى.

وأيضا جيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الأثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمباز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع حلول شهر رمضان.. أحمد سعد يعلن موعد طرح ألبومه الدينى الأول

أحمد جمال يستعد لطرح جيل بطل لدعم أبطال الألمبياد في طوكيو

روابط الرياضية تستعد لإطلاق أغنية لدعم أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو

روابط الرياضة تزيح الستار عن تصميم الملابس الجديدة لأبطالها الأولمبيين

احمد جمال يبدأ تصوير "جيل بطل" لدعم أبطال مصر الأوليمبين

شاهد.. أحمد جمال من كواليس تصوير جيل بطل

ترشيحاتنا

إعلان موعد تحصيل الزيادة فى أسعار الكهرباء .. فيديو

باحث مصري يتوصل لـ علاج للقضاء على أزمة الوفيات بكورونا.. فيديو

رسميا .. شكوى جديدة ضد مرتضى منصور فى الفيفا

الهضبة فين؟.. هجوم شرس على كنزي عمرو دياب بسبب صورها

المسار السياسي هو الحل.. الجامعة العربية: لا نريد تكرار مشهد سوريا فى ليبيا

الكهرباء عن توقيت زيادة أسعار الفواتير: علينا التزامات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمضادات الحيوية .. 5 أنواع من الخضراوات تقضى على البكتيريا

بجمبسوت جذاب.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة.. الإصابة بـ كورونا يعرضك لأمراض خطيرة.. أجمل إطلالات نيللي كريم بعد خطوبتها