سكان حى الطعايمة بالشرقية يشكون الظلام وعدم صيانة أعمدة الإنارة

شكا المواطن مصطفى أحمد، المقيم فى حى الطعايمة مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة وتلف اللمبات وحاجتها للتغيير لإنارة الشوارع.





ويقول فى رسالته: إن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى لـ شركة كهرباء الشرقية يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة وتغيير اللمبات الخاصة بها.





للتواصل مع القارئ/ 01001352504





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



