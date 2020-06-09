تعرضت للتنمر من صيدلى.. ابنة فريد شوقي تطلب من أمها مغادرة المنزل بسبب كورونا.. فيديو

أعربت عبير فريد شوقى، أبنة الفنان فريد شوقى،عن قلها الشديد تجاه والدتها كونها المخالطة الوحيدة لها، مشيرة إلى أنها أصيبت بكورونا وتتلقى العلاج فى المنزل الآن،





وتابعت:" أمى صعبت عليا لما قلت ليها سيبى البيت لأنى عندى كورونا".





وأضافت "عبير فريد شوقى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت للتنمر من صيدلى عندما ذهبت إلى أخذ الحقن التى خصصت لها فى برنامج العلاج،





وتابعت:"عندما قلت له أننى مصابة بكورونا عاملنى باحتقار وكنت عاوزة احدفه بحاجة"





وطالبت عبير شوقى، بتسهيل إجراءات العلاج المنزلى، لغير القادرين، موضحة أنها قادرة ماديًا على شراء الدواء من السوق السوداء ولكن هناك آخرون لا يستطعيون القيام بذلك.