18 ألف جنيه والعنوان خطأ.. جمال الدين يطالب بحذف تراكم استهلاك الكهرباء

شكا المواطن جمال الدين أبو النجا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم متجمد استهلاك فاتورة كهرباء على وحدته السكنية فى الحوامدية بمبلغ 18 ألف جنيه نتيجة عدم مطالبته بقيمة الأستهلاك بشكل شهرى .





ويقول فى رسالته : بعد تركيب العداد فى شقتى فوجئت بعدم مطالبتى برسوم استهلاك الكهرباء وتوجهت عدة مرات لمكتب كهرباء الحوامدية للسؤال عن السبب ولكننى فوجئت بأن الفاتورة كانت تصدر بأسمى ولكن فى عنوان مخالف لذلك يتم مطالبتى باحتساب قيمة الاستهلاك بأثر رجعى وتقسيطها شهريا بقيمة 3400 جنيه وهو ما يفوق مقدرتى المالية.





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