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بين الناس

18 ألف جنيه والعنوان خطأ.. جمال الدين يطالب بحذف تراكم استهلاك الكهرباء

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال الدين أبو النجا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم متجمد استهلاك فاتورة كهرباء على وحدته السكنية فى الحوامدية بمبلغ 18 ألف جنيه نتيجة عدم مطالبته بقيمة الأستهلاك بشكل شهرى .

ويقول فى رسالته : بعد تركيب العداد فى شقتى فوجئت بعدم مطالبتى برسوم استهلاك الكهرباء وتوجهت عدة مرات لمكتب كهرباء الحوامدية للسؤال عن السبب ولكننى فوجئت بأن الفاتورة كانت تصدر بأسمى ولكن فى عنوان مخالف لذلك يتم مطالبتى باحتساب قيمة الاستهلاك بأثر رجعى وتقسيطها شهريا بقيمة 3400 جنيه وهو ما يفوق مقدرتى المالية.

رقم قومى/   28507102105799
للتواصل مع القارئ/ 01000244429
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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