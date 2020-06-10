كريم رمزي يعطي روشتة للوقاية من فيروس كورونا

قال الإعلامي الرياضي كريم رمزي، إن صحته حاليا جيدة جدا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف كريم رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن أعراض كورونا بدأت معه بارتفاع فى درجات الحرارة وإجهاد وعدم القدرة على الشم.





وأوضح كريم رمزي ، أنه تواصل مع طبيب خاص، وأكد له أنه بالفعل مصاب بفيروس كورونا، وبعد ذلك تم عمل مسحة والتى أكدت أنه مصاب وإيجابية المسحة.









ولفت كريم رمزي إلى أن الأطباء بالكامل الذين كشفوا عليه طالبوه بالتماسك لكى تكون المناعة قوية.





وأشار إلى أنه قام بعمل مسحة ثانية وينتظر النتيجة، وأعطى كريم روشتة للوقاية من الفيروس وقال : أطالب المواطنين بعدم القلق وعدم نشر الأخبار السلبية التى تؤثر على المصابين، والتباعد الكاف لعدم نقل الفيروس، وأن كل شخص يعلم أن المناعة لها دور كبير من المرور من هذه الأزمة.





وأكد أن الجيران تتعاون معه، والجميع يسعى لتقديم الخدمات له "حد قالى اعملك أكل .. والتانى قالى تحب اسعدك بايه".



