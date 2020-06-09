سيلفى بالشراشيب.. شيماء سيف فى إطلالة كلاسيكية جذابة.. شاهد

التقطت الفنانة شيماء سيف صورة سيلفي جديدة في المرآة و شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي إنستجرام،





و ظهرت شيماء سيف بإطلالة كلاسيكية انيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



ووجهت Simple Edit ، وتعني : تعديل بسيط . ووجهت شيماء سيف رسالة لمتابعيها بـ كابشن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:

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وظهرت شيماء سيف بفستان قصير باللون الأسود وشراشيب باللون السيلفر بأكمام طويلة الأبيض، وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.



وتركت شيماء سيف شعرها منسدلا عبر اكتافها، تسريحة ويفي ناعمة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





واعتمدت شيماء سيف فى الماكياج على كحل باللون الأسود لتبرز جمالها عينيها، ووضعت اللون النبيتي الغامق كأحمر شفاه ، والذي أبرز جمال أنوثتها.



