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رياضة

ابتعد عن صغار العقول.. شوبير يوجه رسالة غامضة بعد تداول عقد ابنه في الأهلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:44 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
وجّه الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق، رسالة غامضة؛ عقب إثارة أزمة عقد ابنه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " قمة الاحترام لنفسك ، أن تبتعد عن صغار العقول ! ".

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وكان أحمد شوبير رد على تصريحات رئيس الزمالك وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "إذا كان المتكلم مجنون؛ يبقى المستمع عاقل". 

يأتي ذلك ردا على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب نشر عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.

وقال "منصور" خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث وراءه من اجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفًا".
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