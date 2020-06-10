الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا.. وابنتها: ادعولها

أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن اشتباه والدتها منى إش إش ، طليقة الفنان ماجد المصري، في إصابتها فيروس كورونا المستجد.





وطالبت ماهيتاب- عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"- متابعيها ، بالدعاء لها قائلة: "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اذهب البأس رب الناس .. بيدك الشفاء .. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية".





الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وأم أولاده، كشفت عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليها؛ وأنها توجهت لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، للتأكد من حقيقة إصابتها. يذكر ان



