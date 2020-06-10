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فن

الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا.. وابنتها: ادعولها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
أعلنت ماهيتاب ماجد المصري، عن اشتباه والدتها منى إش إش ، طليقة الفنان ماجد المصري، في إصابتها فيروس كورونا المستجد.

وطالبت ماهيتاب- عبر خاصية "استوري" على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"- متابعيها، بالدعاء لها قائلة: "إلهي أذهب البأس رب الناس.. اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، اذهب البأس رب الناس .. بيدك الشفاء .. لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسالك من عظيم لطفك أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية". 

يذكر ان الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وأم أولاده، كشفت عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليها؛ وأنها توجهت لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، للتأكد من حقيقة إصابتها.

ونشرت إش إش ،فيديو جديد لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية قناعا وكمامة، قائلة: "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري، وتحليل؛ عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة، كلمت 105، قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل، وبكره احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".

وعلقت كاتبة: "عشمي في ربنا كبير، قادر يا كريم، وخير إن شاء الله".

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