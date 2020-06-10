HP تطرح جهازى لابتوب HP 14s 2020 و HP Pavilion x360 14.. تعرف على المواصفات

شبكات الإتصال من الجيل الرابع 4G. أعلنت شركة إتش بي HP الأمريكية الرائدة فى مجال صناعة الحواسب المكتبية والمحمولة عن جهازين جديدين من فئة اللابتوب فى الهند اليوم، وهما HP 14s 2020، و HP Pavilion x360 14 2020، وسيدعمان





1- جهاز HP 14s 2020

وبحسب موقع gadgets التقني، يأتى يأتى لابتوب HP 14s بشاشة قياس 14 بوصة من نوع IPS، وتستحوذ على نسبة 78٪ من الجسم الخارجي للجهاز، وبدقة 1920\1080 بكسل، وبوزن 1.53 كجم.





ويعمل جهاز لابتوب HP 14s 2020، بمعالجات Intel Core i3 و Core i5 من الجيل العاشر 10th-generation، وذاكرة داخلية بحجم 1 تيرابايت HDD و 256 جيجابايت SSD، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، كما يعمل على نظام تشغيل Windows 10 Home، مع معالج رسوميات "كارت شاشة" من نوع Intel UHD.





ويمتلك جهاز لابتوب HP 14s 2020 بطارية تدعم الشحن بقدرة 41 واط، ومكبرات صوت مزدوجة يتم تشغيلها بواسطة B&O Audio و HP Audio Boost، ومنفذ USB من النوع C، مزودًا بكاميرا ويب HP True Vision 720p HD .





أما بالنسبة للسعر فيأتى جهاز HP 14s 2020 بسعر يعادل 9700 جنيه مصري لنسخة 4 جيجابايت رام مع معالج Intel Core i3 ، وبسعر 14 ألف جنيه مصري لنسخة 8 جيجابايت رام مع معالج Intel Core i5، ويمكن شراء الجهاز من خلال جميع متاجرHP الرسمية حول العالم، أو من خلال متجرها الإلكتروني.





2- جهاز HP Pavilion x360 14

يأتى جهاز لابتوب HP Pavilion x360 14 بشاشة قياس 14 بوصة، بدقة full-HD وتستحوذ على نسبة 82.47 % من الجسم الخارجي للجهاز.





ويعمل جهاز لابتوب HP Pavilion x360 14 بمعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر، وكارت شاشة من نوع Intel Iris Plus Graphics، ويعمل على نظام Windows 10 ويتضمن منفذ USB من النوع USB-C.



