القرار مازال في يد السلطات الصحية..الاتحاد المغربي لكرة القدم ينفي إلغاء الدورى

نفي الاتحاد المغربي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدورى المحلي علي خلفية توقفها منذ اكثر من ثلاث اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا مشيرا ان القرار مازال في يد السلطات الصحية .





وكانت الانباء المتداولة الاخيرة انه تم إلغاء مسابقة الدورى المحلي قبل ان يؤكد الاتحاد في بيان رسمي أنه لم يتوصل بعد الي قرار واتفاق مع السلطات .





وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه مازال ينتظر قرار السلطات الصحية المختصة بإدارة ازمة فيروس كورونا قبل اتخاذ أى قار بشأن الدورى .





جدير بالذكر ان فريق الوداد المغربي يحتل المركز الاول في جدول ترتيب بطولة الدورى المغربي برصيد36 نقطة بينما جاء الفتح الرباطي في المركز الثاني برصيد35 نقطة .