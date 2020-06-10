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فن

بفيديو أبيض وأسود.. مي سليم تقلد سعاد حسني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:59 ص
مي سليم
مي سليم
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة مي سليم  جمهورها، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات تيك توك.

وظهرت مي سليم  وهي تقلد  سعاد حسني في  مشهد من احد الافلام القديمه بجملة :انا ليا شروط في الراجل  الي هتجوزة  يا حسين لازم يكون مدردح، يعرف يرقص يتكلم مقطع السمكة و ديلها زي ما بيقولوا، و دي حاجة طبعا متعرفهاش يا حسين

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وحاز الفيديو على إعجاب واسع من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :
قمر في الابيض و الاسود ، سعاد حسني اوي في نفسك ،جميلة اوي  

يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان مشاركتها في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي تم عرضه مع مطلع العام الجاري.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب‎.‎
@maiselimhamdan

♬ original sound - maiselimhamdan
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