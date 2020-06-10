صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

في واقعة مأساوية، تسببت أم في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا عن طريق الخطأ، وذلك بعد أن صدمتها بسيارة أمام منزل العائلة ، نظرًا لعدم انتباهها إلى وجود الطفلة في طريق السيارة أثناء تحركها بها للخلف.





وكشفت تقارير وسائل إعلام دولية عدة مؤخرًا عن تفاصيل الحادث ، حيث أوضحت أن الطفلة "أورورا إليس" لقيت حتفها بعد أن صدمتها سيارة والدتها بمدينة "بيرث" الأسترالية مساء يوم السبت الماضي.









وقال جيران العائلة في تصريح لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا صوت صراخ صادر من خارج المنزل بعد وقت قصير من التصادم؛ ويُعتقد أن الطفلة كانت قد توجهت إلى ممر أمام المنزل، دون أن تنتبه والدتها، التي كانت خلف عجلة القيادة، إلى وجودها قرب السيارة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحد أصدقاء والدي الطفلة الراحلة "بريستون" و"لارا" أنشأ صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت نيابة عن العائلة.





وذُكر في منشور على تلك الصفحة، التي تهدف إلى مساعدة العائلة خلال هذا الوقت العصيب وتخفيف الأعباء المادية على الأبوين، أن الطفلة قد توفيت يوم السبت الموافق السادس من يونيو الجاري، إثر تعرضها لحادث مأساوي، وأن عائلتها في حالة يُرثى لها.









جدير بالذكر أن إجمالي التبرعات التي تم جمعها عبر الصفحة خلال يوم واحد وصل إلى أكثر من 26 ألف دولار أسترالي، كما قدم المتبرعون التعازي للعائلة وأعربوا عن صدمتهم حيال الحادث المؤسف. وأكدت شرطة ولاية "أستراليا الغربية" عدم وجود شبهة جنائية متعلقة بالحادث.



