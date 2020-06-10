مع استمرار إجراءات التخفيف.. الاتحاد الأوروبي يقترح إعادة فتح حدوده تدريجيا

اقترح الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدوده الخارجية بطريقة تدريجية مطلع الشهر المقبل.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فاقترح الاتحاد الأوروبي فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من يوليو المقبل، وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فرنسا، فيه عن خططها لإنهاء حالة الطوارئ، السارية في البلاد منذ نهاية مارس الماضي، في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بحلول العاشر من يوليو المقبل.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أكدت الحكومة الفرنسية على تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة.





وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في بيان له إن: "هذا الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي".





كما قررت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلغاء فترة الحجر الإلزامي، الخاصة التي تأتي ضمن الإجراءات الصارمة للحد من وباء كورونا.





وتعتزم إعادة فتح الحدود مع عدد من دول الجوار تشمل كلا من سويسرا، وفرنسا، والنمسا، والدنمارك، بحلول منتصف الشهر الجاري.