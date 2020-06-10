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حوادث

الأمن يمنع إقامة فرح بالدقهلية.. ضبط والد العريس و٢ آخرين لمخالفتهم قرار منع التجمعات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بتجميع المواطنين وإقامة حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إقامة حفل زفاف لعروسين بإحدى قرى مركز ميت غمر، وتجميع عدد من المواطنين أمام أحد المنازل، وأمكن ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب مطعم "والد العريس" ، طباخ ، وعامل "دى جى") ، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
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