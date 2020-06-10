صفقة بـ 1.125مليون جنيه.. ضبط نصف طن بانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 450 كيلو نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بنبات البانجو المخدر بكميات كبيرة وترويجه على العملاء بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية ، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحيازتهما (155 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 450 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات") ، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1125000جنيه).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.



