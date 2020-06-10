أهم الأخبار.. رئيس الوزراء يواصل لقاءاته لجذب استثمارات جديدة.. والرى تصدر بيانا حول اجتماعات سد النهضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال التقرير التالي:









قالت وزارة الري إنه بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، انعقد أمس 9 يونيو 2020 اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.









واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته بعدد من المستثمرين، في نقاش مفتوح، حول أوضاع الاستثمار في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم مع حلول جائحة كورونا، والاستماع الى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، وطموحاتهم للتوسع في أنشطتهم وأعمالهم في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.









أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم أواصر الثقة مع كافة الممولين والمسجلين، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحرصًا على عودة الحياة الاقتصادية وتخفيف الآثار والتداعيات التى خلفها هذا الفيروس، قامت المصلحة بإصدار ملحق التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 باستمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 2020.









أكد أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعه المالية هيرميس ، أن مصر يمكنها عمل تحالفات لتصبح مركزا اقليميا لترانزيت التجارة الخارجية ، ولديها فرص واعدة لعمل تحالفات اقتصادية لتكون واجهه للسوق الافريقية من السلع القادمة من أوروبا.









قالت مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن الموجة الثانية لـ فيروس كورونا المستجد بإقليم شرق المتوسط، بدأت بالفعل بإيران .







