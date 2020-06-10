يمكن السيطرة عليها .. الصحه العالمية: نتوقع موجه ثانية لفيروس كورونا بمصر

قالت مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ان الموجه الثانية لـ فيروس كورونا المستجد بإقليم شرق المتوسط، بدات بالفعل بإيران .





وأوضحت طلعت، ان مصر في الموجه الاولي، حتي الان، ولم يتم انحصار الاعداد المصابه بالفيروس، ونتوقع حدوث موجه ثانيه، كدول اوروبا، بشكل كبير بعد مراحل الانحصار.





واشارت الي ان، الموجه الثانية ليست أمر مرعب أو مخيف كما يتوقع البعض بل يمكن السيطرة عليها بالاجراءات الوقائية للدول وقوة النظام الصحي بالدولة.









واكدت طلعت، أن علي الجميع الالتزام بارتداء الكمامات القماش او غيرها، من البوليستر، لزيادة سبل الوقاية، ووقف انتشار الفيروس.





و يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).





ويناقش المؤتمر الصحفي أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين .







