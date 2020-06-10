رئيس محلية النواب يطالب بتعظيم موارد هيئة النقل..والتوك توك يثير جدلا بمحلية النواب

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جدلا حول لجوء المواطنين لركوب التوك توك ، حيث قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية" إن المسئولية في اتجاه الموطنين لركوب التوك توك ترجع لهيئة النقل وجهاز تنظيم النقل، موضحا: "المواطن بيركب التوك توك، لأن هيئة النقل وجهاز تنظيم النقل أخلا بواجباتهم".





وأكد "السجيني " أن هذا الإخلال بالواجبات دفع المواطن إلي أن يحلها بطريقة عشوائية، قائلًا :" المواجهة تحتاج إلي حكمة ومواجهة" جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021.





وتعليقا على الخطة التي اشار إليها رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة و التي تحدث فيها عن تقدمه بدراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات وتحريك سعر التذكرة لاسيما وأن القيمة الفعلية التي تقف علي الهيئة للتذكرة الواحدة تقدر بـ8 جنية، علق السجيني قائلًا " تستطيع تحريك القيمة علي مرحلتين بواقع جنية في كل مرحلة، بما يمكن الهيئة من تصفية العبء، مثلما قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتحريك الدعم عن الكهرباء مرحليًا ولكن بشرط أن يجد المواطن نفسه أمام خدمة مختلفة تماما، وقتها ستجد المواطن يقف معك".





وأكد النائب أحمد السجيني، علي أهمية تعظيم موارد الهيئة، خاصة في ظل الخسائر التي تتعرض لها طالب النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتحديد عواصم المحافظات التي بها تكدس سكانى ، وطرح أراضي مخططة بديلة لقرار وقف تراخيص البناء.