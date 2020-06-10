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أصل الحكاية

انتباه.. أغلقتها من جديد.. مساجد السعودية تعود للخلف در.. والرياض الأكثر تضررا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:53 م
وزير الاوقاف السعودي
وزير الاوقاف السعودي
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محمود نوفل
في خطوة هي الأكثر حزنا في جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت الكرة الأرضية فبعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات الوحترازية المُشددة والتي اتبعتها منذ تفشي الفيروس بين سكان المملكة ، عادت السلطات الدينية من جديد لتغلق المساجد بعد الاشتباه او التأكد في إصابة بعض من ارتادوا تلك المساجد مما قد يهدد حياة كل من تطأ قدميه هذة المساجد.

وبلغ إجمالي المساجد التي تم الإعلان عن إغلاقها في شتي ربوع المملكة 89 مسجدا وذلك وفق ما أعلنته وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ مبينا ان 18 مسجدا تم الإعلان عن إغلاقهم خلال ليلتين فقط، وهو ماينذر بتفشي كوفيد 19 بجميع مساجد المملكة لهذا يتم علي الفور اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس المستجد وحماية لمن يرتادوا تلك المساجد عقب إعادة فتحها من جديد.

العاصمة السعودية " الرياض" هي أكثر محافظات المملكة التي شهدت اغلاقا للمساجد وذلك لتعامل بعض المصلين بنوع من اللامبالاة ، وتزاحمهم على أبواب بعض المساجد عند الدخول والخروج، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي كأن الصلاة ستفوتهم علي حد قول وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي لــ " قناة العربية".

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ومع تشديد السلطات علي ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية إلأا ان بعض من أئمة المساجد والمؤذنين وفي غياب تام للمسؤولية المجتمعية لايلتزمون بلبس الكمامات ولم يحثوا المصلين علي ضرورة التباعد الإجتماعي والجسدي حماية للبلاد والعباد من خطر هذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية منذ قليل قد أعلنت عن تسجيل 3717 اصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة و1615 حالة شفاء..
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