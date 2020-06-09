منعا لموجة كورونا جديدة.. الحزب الحاكم بالدنمارك يطالب المتظاهرين بإجراء اختبارات كوفيد 19

حث الاشتراكيون الديمقراطيون، الحزب الحاكم في الدنمارك ، لإجراء اختبار للكشف عن كورونا لآلاف من المتظاهرين الذين يعيشون وسط احتجاجات الداعمة لـ " الاحياء السود اهم " ممن غمروا شوارع كوبنهاجن ، وسط مخاوف من أن المظاهرات قد تؤدي إلى تفشي فيروس كوفيد 19 وزيادة حادة في الحالات.





وعلى الرغم من رفع الدنمارك مؤخرًا حظرها الشامل وتخفيف قيود الاغلاق، لا تزال التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصًا محظورة.





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وحشدت مظاهرة مناهضة للعنصرية، الأحد، نحو 15 ألف متظاهر، وكانت التقديرات الأخرى تصل إلى 20000.



