منعا لموجة كورونا جديدة.. الحزب الحاكم بالدنمارك يطالب المتظاهرين بإجراء اختبارات كوفيد 19

حث الاشتراكيون الديمقراطيون، الحزب الحاكم في الدنمارك، لإجراء اختبار للكشف عن كورونا لآلاف من المتظاهرين الذين يعيشون وسط احتجاجات الداعمة لـ "الاحياء السود اهم" ممن غمروا شوارع كوبنهاجن، وسط مخاوف من أن المظاهرات قد تؤدي إلى تفشي فيروس كوفيد 19 وزيادة حادة في الحالات.
وعلى الرغم من رفع الدنمارك مؤخرًا حظرها الشامل وتخفيف قيود الاغلاق، لا تزال التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصًا محظورة.
وحشدت مظاهرة مناهضة للعنصرية، الأحد، نحو 15 ألف متظاهر، وكانت التقديرات الأخرى تصل إلى 20000.
وأعرب ألان راندروب تومسن، أستاذ علم الفيروسات في جامعة كوبنهاجن، عن قلقه بشأن الأرقام التي تتجمع قبل مظاهرة الأحد الماضي.
وقال لـ محطة TV2 التلفزيونية: "إذا نظرت إليها حصريًا أصبت بالعدوى من النظرات الى تلك الحشود، فهذه مشكلة". مضيفا "هذا هو بالضبط نوع الموقف الذي تفضل تجنبه لوقف انتشار الوباء مرة أخرى".
اقترح زميله سورين ريس بالودان، أستاذ علم الفيروسات في جامعة آرهوس، أن الأفراد يواجهون خطرًا صغيرًا إلى حد ما.
وقال: "إن المجتمع ككل هو الذي يواجه خطرًا، حيث أننا نحاول تجنب المواقف فائقة الانتشار".