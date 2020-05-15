الدنمارك تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لم تسجل الدنمارك أي حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، اليوم الجمعة، عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في أراضيها، لأول مرة منذ 13 مارس الماضي.





وأشار المعهد الوطني لمكافحة الأمراض المعدية في الدانمارك إلى أن عدد مصابي فيروس كورونا في مستشفيات البلاد انخفض حتى 137 شخصا.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الدنمارك حتى الآن 10989 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 537 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وفرضت السلطات الدنماركية منتصف مارس الماضي إجراءات تقييدية للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك إغلاق المدارس وروض الأطفال.





ومن المقرر أن تسمح السلطات الدنماركية تدريجيا باستئناف عمل المقاهي والمطاعم اعتبارا من 18 مايو، ثم سيتم رفع الحظر على التجمعات التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا اعتبارا من الثامن من يونيو.