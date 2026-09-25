قبل النوم.. هل مراجعة أحداث اليوم مفيدة أم تتحول إلى جلد للذات؟

كشفت إيناس خالد لايف كوتش واستشاري صحة نفسية، أن مراجعة الإنسان لأحداث يومه قبل النوم أمر طبيعي، موضحًا أن العقل يستغل لحظات الهدوء في نهاية اليوم لمراجعة المواقف والمشاعر التي مر بها الشخص، لكن المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم بها تقييم هذه الأحداث.



وأضافت إيناس خالد، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المراجعة الصحية يجب أن تتحول إلى فرصة للتعلم وليس وسيلة للوم النفس وجلد الذات، من خلال التفكير فيما حدث وما يمكن فعله بشكل مختلف في المرات المقبلة.

وأوضحت أن التفكير الزائد في المواقف نفسها دون الوصول إلى حلول قد يدخل الشخص في دائرة مغلقة تؤثر سلبًا على حالته النفسية، مشيرة إلى أهمية طرح 3 أسئلة قبل النوم: ما الشيء الجيد الذي حدث اليوم؟ وما الموقف الصعب الذي يمكن التعلم منه؟ وما الخطوة التي يمكن تنفيذها غدًا بشكل مختلف؟.

وأكدت أن الكتابة تساعد على تنظيم الأفكار ومراجعة التجارب بصورة أكثر إيجابية، كما أن تقييم الإنجازات ووضع أهداف للمستقبل يساعدان على تطوير الذات.

وشددت على أهمية تعليم الأطفال والمراهقين هذه العادات منذ الصغر، إلى جانب ممارسة الرياضة، وتعريفهم بأن الاعتذار وإصلاح الأخطاء لا يمثلان ضعفًا، بل يساعدان على بناء شخصية أكثر نضجًا وقدرة على التعامل مع المواقف.