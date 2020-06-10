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مرأة

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:15 م
يارا
يارا
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة يارا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.


ظهرت يارا فى الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الأبيض تصل إلى حدود الركبة ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة، وتميز بأنها بسيطة ولا تحمل اى نقوشات.

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وانتعلت يارا حذاء صيفى مسطح باللون الأحمر، كما أكملت اطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر ايضا، زتزينت بمجموعة من الاكسسوارات العصرية.

وبدت يارا يخصلات شعرها البنى الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، وارتدت نظارة شمس سوداء متناسقة مع وجهها.


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