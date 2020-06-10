مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.









وقالت صحيفة "LE360" المغربية، أن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماعات متتالية من قبل مسئولى الكاف عبر الكونفراس من أجل حسم مصير المباريات المتبقية من منافسات بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية .



وأكدت لصحيفة أن الكاف استقر على مواعيد خوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تكون كالأتى : إقامة مباراتي الذهاب في بطولة دوري الأبطال أحد أيام 4، 5، 6 سبتمبر المقبل وتقام لقاءات الإياب أحد أيام 11، 12، 13 من نفس الشهر، على أن يكون النهائي في ذات الشهر أيضًا وتحديدًا يوم 25.





ويتابع مسئولو الكاف تقارير الصحة العالمية باهتمام شديد من أجل الوقوف على آخر تطورات الفيروس الخطير ومدى قدرة السيطرة عليه من أجل استئناف الأنشطة مرة أخرى .

ووفقا لتقارير الصحة العالمية الصادرة خلال الوقت الراهن،يرى الكاف استحالة استئناف بطولتى دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين .

كما يجد الكاف صعوبة بالغة أخرى تعوق استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وهو إيقاف حركة الطيران فى معظم دول القارة الإفريقية كإجراء احترازي لتجنب مخاطر الفيروس الخطير .







