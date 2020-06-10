AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:20 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلوانى
أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.


وقالت صحيفة "LE360" المغربية، أن الساعات القليلة الماضية شهدت اجتماعات متتالية من قبل مسئولى الكاف عبر الكونفراس من أجل حسم مصير المباريات المتبقية من منافسات بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية .

وأكدت لصحيفة أن الكاف استقر على مواعيد خوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تكون كالأتى :  إقامة مباراتي الذهاب في بطولة دوري الأبطال أحد أيام 4، 5، 6 سبتمبر المقبل وتقام لقاءات الإياب أحد أيام 11، 12، 13 من نفس الشهر، على أن يكون النهائي في ذات الشهر أيضًا وتحديدًا يوم 25.

ويتابع مسئولو الكاف تقارير الصحة العالمية باهتمام شديد من أجل الوقوف على آخر تطورات الفيروس الخطير ومدى قدرة السيطرة عليه من أجل استئناف الأنشطة مرة أخرى .

ووفقا لتقارير الصحة العالمية الصادرة خلال الوقت الراهن،يرى الكاف استحالة استئناف بطولتى دوري الأبطال والكونفيدرالية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين .

كما يجد الكاف صعوبة بالغة أخرى تعوق استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وهو إيقاف حركة الطيران فى معظم دول القارة الإفريقية كإجراء احترازي لتجنب مخاطر الفيروس الخطير .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الصحة العالمية تحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال إفريقيا

بدلا من الكاميرون.. الكاف يدرس نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى رواندا

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

الكاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا ويحدد مواعيد جديدة لاستئنافه

الكاف يحسم مصير إلغاء دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص فى قانون المحال العامة

ألم الحوض ودم في البول.. 8 أعراض لسرطان البروستاتا للرجال لا تغفلها

انخفاض ملحوظ.. تعرف علي أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10-6-2020

دى مش بنتي.. ياسمين عبد العزيز تعلق على نشر صورة ابنتها

عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس.. فيديو

أحمد فلوكس يثير جدلا حول عودته لـ طليقته

AdvertisementS

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

الأهلي يسأل رئيس مجلس النواب: كيف نحصل على حقوقنا المشروعة والحصانة تعطل تفعيل القانون؟

اتهامات الخماسية غريبة.. شوبير: عمرو الجنايني سيتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر

هل يتم الإطاحة بعبد الله السعيد من نادى المائة حال إلغاء الدوري.. محمد فضل الله يجيب

كورونا يضرب الجبلاية.. ننشر أسماء المصابين فى اتحاد الكرة

للحفاظ على القيم والأخلاق.. تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والإعلام

الصبر نفد.. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

أخبار الرياضة| كورونا يضرب اتحاد الكرة.. خطة فايلر لعودة الفريق للتدريبات.. مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلي بالدوري

إصابة مدرب ستوك سيتي بفيروس كورونا

فيفا ينتصر.. مصدر يكشف عن شكل انتخابات اتحاد الكرة القادمة

الزعيم في ورطة .. تفاصيل عرضي الهلال وشركة الوسائل لاستئجار ملعب محيط الرعب

محمد مصيلحي: الزمالك طلب مبلغا يعادل القيمة المالية لفريق الاتحاد للتعاقد مع سيسيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

25 نوع طعام.. روشتة طبيعية لـ أوميجا 3 و6 و9 للعظام والمناعة

في الصين.. استخدام طائرات بدون طيار في توصيل المنتجات للمنازل والمناطق النائية.. شاهد