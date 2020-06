متابع يغرد لساويرس: يجب أن تدخل تاريخ مصر.. ورجل الأعمال يرد: أجمل بلد فى العالم

وكتب المتابع: " نحن نعتقد أن رواد الأعمال مثلك ، وكذلك عائلتك ، مهمون لمصر ، وعليك أن تدخل في التاريخ المصري، كواحد من أعظم الشخصيات.

وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول مطالبته بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.

وكتب نجيب ساويرس :" لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط".

Thank you very much 🙏❤️ I love Egypt and I think its the most beautiful and blessed country in the world https://t.co/blwgOGcHWu