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أخبار البلد

متابع يغرد لساويرس: يجب أن تدخل تاريخ مصر.. ورجل الأعمال يرد: أجمل بلد فى العالم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
رد رجل الأعمال  نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، على متابع له.

وكتب المتابع: "نحن نعتقد أن رواد الأعمال مثلك ، وكذلك عائلتك ، مهمون لمصر ، وعليك أن تدخل في التاريخ المصري، كواحد من أعظم الشخصيات.


ورد ساويرس قائلًا: شكرا جزيلا ، انا احب مصر واعتقد انها اجمل بلد في العالم"


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وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول  مطالبته  بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.

وكتب نجيب ساويرس :"  لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى  السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط".

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