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أخبار البلد

نجيب ساويرس عن زيارة اليابان: إن شاء الله قريبا ..شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
رد رجل الأعمال  نجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، على الصفحة الرسمية لليابان بالعربى والتى دعته لزيارة اليابان.

حيث كتبت الصفحة :"نتمنى أن تقوم بالزيارة قريبا إن شاء الله وتستمتع بإقامتك في #اليابان".

ورد ساويرس قائلًا :"ان شالله قريبا".

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وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول  مطالبته  بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.

وكتب نجيب ساويرس :"  لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى  السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط".
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