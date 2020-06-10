بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

وقالت المصادر ان فايلر يرى أن بلاده تعيش بشكل وأجواء عادية حاليًا لذا فضل السفر الى هناك لقضاء بعض الوقت مع أسرته.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



