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رياضة

بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:54 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبو علم
يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غدًا متوجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة خاصة.

وحصل فايلر على أذن من محمود الخطيب رئيس النادي بالسفر الى سويسرا للإطئمنان على أسرته والعودة مع وجود قرار واضح وضريح باستئناف النشاط الرياضي.


وكشفت مصادر خاصة أن فايلر لن يهرب من استكمال تعاقده مع الأهلي ولكنه موجود في مصر منذ ثلاثة شهور ووصل لمرحلة الملل الكامل بسبب الحظر وتوقف النشاط الرياضي.

وقالت المصادر ان فايلر يرى أن بلاده تعيش بشكل وأجواء عادية حاليًا لذا فضل السفر الى هناك لقضاء بعض الوقت مع أسرته.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


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