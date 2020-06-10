التوسع في محطات التحلية.. روشتة لعلاج مشكلة نقص مياه الشرب في مطروح

عانت محافظة مطروح لسنوات عديدة من نقص مياه الشرب خاصة في موسم الصيف، لذلك كان اهتمام الدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية بوضع حلول لتلك المشكلة .





وكان التوسع في إنشاء محطات المياه بتحلية مياه البحر أهم حلول الدولة للتغلب علي هذه المشكلة خاصة مع تزايد التعديات علي خط مياه الشرب القادم من محافظة الإسكندرية.





وبدأت ثمار إنشاء محطات تحلية مياة الشرب بمطروح بقيام رئيس الجمهورية بافتتاح محطتى الرميلة 1و2 بطاقة اجمالية 48 الف م3 /يوم وهو ما وفر كميات كبيرة من مياه الشرب للاهالي وزوار المحافظة.





ويتم حاليا التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه البحر الرميله 3 استعدادا لدخولها الخدمة حيث تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 12 ألف م3 /اليوم بتكلفة انشائية 160 مليون جنيه.





والمنتظر أن تبدأ قريبا تجارب تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3 /اليوم وكذلك الانتهاء من مشروع خط لربط محطة تحلية مياه الضبعة الجديدة بالخط الرئيسي الناقل للمياه 1000 مم، الواقع بالطريق الدولي استعدادا لبدء تجارب التشغيل.









وأكد المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ان محطات الرميلة 1و2و 3 مقامة على أحدث طراز فى تكنولوجيا تحلية مياه البحر، للتخلص من الشوائب والمواد العالقة، فضلًا عن ضمها عنبر التحلية الذي يضم مجموعة فلاتر التنقية الدقيقة.





واضاف انه تم تجهيز المحطة بأحدث أنظمة موفرات الطاقة لترشيد الاستهلاك، فضلًا عن تزويدها بأحدث أجهزة القياس لتحقيق رقابة معملية للمياه المنتجة بدرجة كبيرة من الدقة، ومطابقتها لمعايير الصحة العالمية، ومزودة بتطبيق التحكم والتشغيل باستخدام الحاسب الآلي.





وأشار إلى أن المحطات الثلاث توفر 60 الف م3 /يوم بالإضافة الي المياه الواردة من الخط الناقل القادم من اسكندرية، بالإضافة إلى عدد من محطات تحلية مياه الشرب الأخرى.



