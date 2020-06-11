موجة ثانية من فيروس كورونا.. صحة البرلمان: لن تكون أشد من الأولى.. وبرلماني: تكهنات

يمكن السيطرة عليها .. الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية لفيروس كورونا بمصر

صحة البرلمان: ارتفاع درجات الحرارة يساعد في انحسار كورونا

برلماني: مصر لن تتعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا

انحسار كورونا

من جانبه، نفى النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة، تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لعدم وجود سبب يدفع لظهور موجة جديدة من الفيروس بعد انحسار الموجة الحالية، نظرا لتوقف حركة الطيران والسياحة، بالإضافة إلا أن الفيروس لن ينتقل عبر الدول بالهواء وإلا كانت كارثة.





وأكد الشورى في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة التركيز على الموجة الحالية من الفيروس والعمل على انحسارها من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية وعلى رأسها الالتزام بارتداء الكمامة، على أن يتم تأجيل عودة الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل عودة الحياة بكامل طبيعتها لحين الانتهاء تماما من الفيروس والتأكد من انحساره.





وأوضح النائب أن حديثه لا يعني إلغاء خطة التعايش، بل ستظل قائمة لكن مع تفعيل اجراءات الوقاية لعدم السماح بانتشار الفيروس، لافتا إلى أنه حتى في حالة وجود موجة ثانية من الفيروس ستكون أضعف بكثير من الموجة الأولى.



