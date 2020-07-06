قيادة أوباما للمشاركة والعصيان المدنى 2020

أثارت صور وتقارير عن خروج الناس إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس فى 25 مايو 2020 الغضب من استخدام الشرطة للقوة المفرطة للسيطرة على الحشود ما ادى كرد فعل من النهب وتدمير الممتلكات الغير تعبيرا عن غضب اجتماعى كاسح . ربما يرجع هذا الى اضطرابات لها جذور في التحيزات اللاواعية ضد الشرطة.





انه لابد من المعرفة كيف نشأت الشرطة في أمريكا، الشرطة ظهرت اسيجابة لتطورين أساسيين: الأول ، الذي وفر إطار عمل إنفاذ القانون في العصر الحديث، بدأ في عام 1838 في بوسطن، ماساتشوستس، كاستجابة لزيادة التسمم العام فى المأكل والمقامرة والنمو السكاني. والثانى، خدمت دوريات العبيد ، التي نشأت في ولاية كارولينا الجنوبية في أوائل القرن الثامن عشر . وكانت الوظائف الأساسية القبض على العبيد الهاربين وغرس الخوف لردع الثورات والحفاظ على الانضباط.





كانت دوريات العبيد والشرطة البلدية المركزية معروفة بوحشيتها وقسوتها. بمرور الوقت ومع مرور التعديلات الدستورية التي تحظر الرق ، تم حل دوريات العبيد رسميًا. ومع ذلك ، بشكل غير رسمي، بقيت بقايا دوريات العبيد. استمر الكثير من الييض فى الترهيب والعنف وقتل العبيد المحررين حديثًا وأحفادهم .





نفذتها مجموعات مثل كو كلوكس كلان ، والتي نادرًا ما واجهت عقوبة من أقسام الشرطة المحلية. وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفدرالي لتقييم التهديدات لعام 2006، فإن Ku Klux Klan وهى مجموعات تؤمن بتفوق العنصر الأبيض ووجد دعمًا تاريخيًا في العديد من المجتمعات، والتي تُرجمت غالبًا إلى علاقات مع سلطات إنفاذ القانون المحلية. في العقود الأخيرة ، أدخلت إدارات الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد تغييرات إيجابية.





أثرت التطورات التكنولوجية والعلمية والعدالة الاجتماعية على تطبيق القانون للأفضل. نشأت الشرطة كنموذج مستجيب وتطورت إلى نموذج استباقي مع التركيز على منع الجريمة. على سبيل المثال، بدلًا من الرد على مشاحنات المقامرة أو السكر العام تم تطبيق قوانين وإجراءات شرطيه للحد من السلوك المخالف.





يساعد تطبيق التقنيات الجديدة وإدماج العلم على حل الجرائم ومنعها. شكل ضباط الشرطة نقابات ونفذوا بعض السياسات والممارسات للمساعدة في الحد من الفساد وتوفير قدر أكبر من المساءلة.





على الرغم من هذه التحسينات في الشرطة ، لا تزال بقايا الماضي تتغلغل في جميع أنحاء المجتمع الأمريكي. تكشف استطلاعات الرأي المتسقة على مر السنين الاختلافات في مواقف الأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين البيض تجاه تطبيق القانون في الولايات المتحدة. وفقا لاستطلاعات الراى الاخيره يعتقد 76 بالمائة من الأمريكيين من أصل أفريقي أن هناك مشكلة في نظام العدالة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ القانون والعرق ، مقارنة بـ 33 بالمائة من نظرائهم البيض.





بالإضافة إلى ذلك ، فإن 22 بالمائة فقط من الأمريكيين الأفارقة لديهم قدر كبير من لثقة في تطبيق القانون، مقارنة بـ 50 بالمائة من نظرائهم البيض. يشكل الأشخاص الملونون أكثر من 60 في المائة من نزلاء السجون ، ومع ذلك فهم يمثلون 39.9 في المائة فقط من سكان الولايات المتحدة. وبشكل أكثر تحديدًا ، يمثل الأمريكيون الأفارقة 13 في المائة من سكان الولايات المتحدة ، ومع ذلك يشكلون 40 في المائة من السجناء. إحصائيا ، واحد من بين كل ثلاثة رجال أمريكيين من أصل أفريقي ولدوا في عام 2001 سيذهبون إلى السجن في مرحلة ما من حياتهم ؛ بالنسبة للذكور اللاتينيين ، الرقم هو 1 في 6. ويحتمل أن يتم القبض على الأمريكيين الأفارقة 2.5 مرة أكثر من نظرائهم البيض. في تفاعلاتهم مع الضباط المسؤولين عن تطبيق القانون ، يكون هناك احتمال تعرض الشباب الذكور لإطلاق النار من قبل ضابط إنفاذ القانون 21 مرة من نظرائهم البيض. كما صرح المدير الاسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، "في العديد من النقاط في التاريخ الأمريكي كان فرض تطبيق القانون كان غالبًا غير عادل ويتم بوحشية تجاه الجماعات غير المواتية". فى قول محدد هناك اعتراف الاعتراف بالتأثير المستمر غير المتناسب فى استخدام القوه و واتجاه الشرطه المفرط العدوانية تجاه المجتمعات المحلية الملونة.





قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة أتاحت الفرصة للناس لكي "يستيقظوا" و "يغيروا أمريكا". وانها يمكن ان تغير امريكا بشكل حقيقى. قال باراك أوباما إنه يأمل أن يأتي الخير من الاحتجاجات . وطالب المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة مراجعه سياسات الشرطة الخاصة باستخدام القوة. خاطب أوباما الشباب الملونين مباشرةً ، قائلًا انتم "مهمون ".





في أول تصريحات له منذ وفاة فلويد في مينيابوليس في 25 مايو ، قال أوباما إن الولايات المتحدة تمر بوقت "مأساوي" و "صعب" و "غير مؤكد" حيث اشتبكت الشرطة والمتظاهرون في مدن عبر الولايات المتحدة. واعتبر اوباما الولايات المتحدة الامريكية قد تأسست تاريخيا ولازلت على الاحتجاجات. وقال " و المظاهرات تتيح لنا فرصة للعمل سويًا لمعالجتها والتعامل معها من اجل تغيير أمريكا وجعلها ترقى إلى أعلى المثل العليا". "وجزء من ما جعلني متفائلًا هو حقيقة أن العديد من الشباب تم تحفيزهم وتفعيلهم وتحفيزهم وتعبئتهم". كان أوباما في منصبه في عامي 2014 و 2015 عندما شهدت مدن الولايات المتحدة أعمال شغب واحتجاجات بسبب وفاة السود في الحجز. اعتباره أول رئيس أسود للبلاد قال إنه يأمل في تحقيق ما يمكن تحقيقه من المظاهرات.









وقبلها فى 10 مايو 2020 قال باراك أوباما إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى معركة ضد الاتجاهات التي جعلت الولايات المتحدة تصبح أكثر انقسامًا. هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اداء إدارة ترامب على جائحة الفيروس التاجي ووصفه بأنه "كارثة فوضوية مطلقة حيث توفي أكثر من 78،400 شخص في الولايات المتحدة بسبب COVID-19 ، وأظهر أكثر من 1.3 مليون شخص نتائج إيجابية. واكد أوباما إن تعبئة الشباب تطلب تغييرًا في العقلية في جميع أنحاء البلاد وطالب بتنظيم وتعبئة وإشراك العديد من الشباب في جميع أنحاء البلاد. فضلا عن اصدار الرئيسان السابقان جورج دبليو بوش ، وهو جمهوري ، وجيمي كارتر ، وهو ديمقراطي ، بيانات ذات نبرة محسوبة أكثر من اوباما.





جاءت تعليقاته في اجتماع مائدة مستديرة افتراضي مع برنامج يسمى اخى هو الحارس ، الذي أسسه ردا على وفاة مايكل براون في فيرجسون في عام 2014 ، للحد من عدم المساواة العرقية. كما حث الرئيس السابق رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد على العمل مع مجتمعاتهم لمراجعة سياسات استخدام الشرطة للقوة وشكك في فكرة أنه يجب على المرء الاختيار بين "التصويت مقابل الاحتجاجات" أو "المشاركة مقابل العصيان المدني". وقال على الامريكان التصويت والاحتجاج والمشاركة والعصيان المدنى فى نفس الوقت. ودعا الى اشعال ثورة مدنية امريكية جديدة.





قال الرئيس السابق باراك أوباما إنه لا يعتقد أن الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد هي مثل تلك التي حدثت في عام 1968 ، والتي يعتقد الكثيرون أنها ساعدت في انتخاب الجمهورى الرئيس ريتشارد نيكسون. يفترض اوباما ان الوضع فى 1968 مختلف عن الوضع الان. أوجز ما يعتبره اختلافات بين عامي 2020 و 1968 : عندما اندلعت أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد حيث كانت تحارب عدم المساواة محليًا وحرب فيتنام في الخارج. أدى اغتيال الدكتور مارتن لوثر كينغ في أبريل من نفس العام إلى اندلاع أربعة أيام من الاحتجاجات ، بينما كان المؤتمر الحزب الديمقراطي في أغسطس بمثابة منصة إطلاق أخرى. انتُخب ريتشارد نيكسون رئيسًا في نوفمبر ، بعد حملته الانتخابية على منصة ركزت على ”القانون والنظام. ”





قال أوباما ان الوضع مختلف فى التالى: ” ان لاحتجاجات الان 2020 تمثل مقطعًا عرضيًا أكثر تمثيلًا لأمريكا في الشوارع ، فى الامريكان يتظاهرون بسلام احتجاجًا على شعورهم بفعل شيء ما لأنهم رأوا الظلم البين”. "هذا لم يكن موجودا في الستينات " . "هذا النوع من التحالف الواسع فى القران الواحد والعشرين" .





اللافت للنظر أن أوباما لم يطلب مرة واحدة في خطابه من المشاغبين التوبة عن أفعالهم. لم يكن هناك كلمة إدانة واحدة من رجل كان رئيسًا للبلاد . لم يصرح في أي وقت بعبارات لا لبس فيها ، أن مثيري الشغب كانوا مخطئين تمامًا في تصرفهم بالطريقة التي تصرفوا بها ، أو أنهم يستحقون العقاب الكامل بموجب القانون على جرائمهم.





استخدم دونالد ترامب لغه الخطاب الذي استخدمها نيكسون خلال جولته عام 1968. لقد غرد ”القانون والنظام ” ووصف المتظاهرين بـ “Antifa” . انتيفا ليست كما العض بانها الكتله السوداء، الكتله السوداء تعبير قومى للتمرد. لا ينبغي الخلط بينه وبين الكتلة السوداء .





انتيفا حركه لمناهضة للفاشية ناشط سياسي الحركة في الولايات المتحدة تتألف من مجموعة متنوعة من المجموعات المستقلة التي تهدف إلى تحقيق أهدافها من خلال استخدام العمل المباشر بدلًا من إصلاح السياسات .





نشطاء Antifa الانخراط في تكتيكات احتجاج مثل النشاط الرقمي و التشدد ، التي تنطوي على أضرار في الممتلكات ، العنف الجسدي والتحرش ضد الفاشيين ، العنصريين وتلك الموجودة على اليمين المتطرف. الأفراد المشاركين في الحركة يميلون لمنطق مكافحة استبدادية والمناهضة للرأسمالية وجهات النظر، الاشتراك في مجموعة من الأيديولوجيات اليسارية مثل الفوضوية، الشيوعية ، الماركسية ، الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية . كل من اسم أنتيفا والشعار الذي يحمل رايتين يمثلان الأناركية والشيوعية مستمدة من حركة أنتيفا الألمانية.





وطالب المحافظين باستخدام تكتيكات أكثر صرامة ضد أولئك الذين يحتجون على وفاة جورج فلويد.



