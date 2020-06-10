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حوادث

ضبط سيارة محملة بـ 14 ألف كمامة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:19 م
كمامات طبية
كمامات طبية
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محمود زيدان
تمكنت مباحث تأمين الطرق بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط متهمين أثناء استقلال السيارة 5827 أ د ب، وبحوزتهما 14 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وجه مدير المباحث الجنائية، تعليماته، بالتحفظ على المضبوطات، والمتهمين والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 585 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ، مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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