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رياضة

بعد تمسك كارتيرون به.. الزمالك يرفض رحيل محمد أبو جبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:44 م
محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
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حسام الحارتي
نفت الإعلامية نيرة الأحمر خلال برنامج أخبارنا الذي تقدمه على قناة نادي الزمالك، وصول عروض لمحمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول من أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكدت أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور يحرص على بقاء أبو جبل ضمن صفوف الفريق خصوصا عقب تمسك باتريس كارتيرون بحارس الفريق .

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وقررت إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور بقاء جميع القوام الأساسي للفريق للموسم المقبل وعدم بيع أي لاعب في الميركاتو الصيفي.

وكشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل مثيرة فى صفقة ضم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك من نادى سموحة أثناء الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك يعلم جيدا الإمكانات الفنية العالية التى يمتلكها الحارس المخضرم ووافق على دفع 14 مليون جنيه.
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