بعد تمسك كارتيرون به.. الزمالك يرفض رحيل محمد أبو جبل

نفت الإعلامية نيرة الأحمر

خلال برنامج أخبارنا الذي تقدمه على

قناة نادي

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وصول عروض لمحمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول من أحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .