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تظل صالحة من 6 أشهر إلى سنة.. مدير بنوك الدم : العلاج بالبلازما بارقة أمل في شفاء مرضى كورونا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:45 م
الدكتور ايهاب سراج
الدكتور ايهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية
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محمود محسن
أكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم سحب البلازما من المتعافي ما بين اليوم الـ 14 لـ 28 يوما من فترة التعافى للتأكد من التعافي تمامًا، واختفاء أي آثار.


وأضاف سراج الدين خلال لقاء له ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن الهدف الأساسي من بلازما المتعافين هي الأجسام المضادة، التي تكون أعلي نسبة لها في الشخص المتعافي، ما بين اليوم الـ 14 لليوم الـ 28 من التعافي.


وتابع مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان أن العلاج بالبلازما هو الأمل للشفاء لمرضى كورونا، مضيفًا :" يتم حفظ البلازما بصورة مجمدة، وصلاحيتها تمتد ما بين 6 أشهر الى سنة.


وأشار الدكتور ايهاب سراج الدين إلى الإجراءات المتبعة لمعرفة جاهزة المتعافي من كورونا للتبرع بالبلازما.


وقال مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان ان شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم.
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