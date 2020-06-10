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مرأة

عيد ميلادها الـ 9.. سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة مع ابنتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:49 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
شاركت سيرين عبد النور متابعيها صور جديدة لها تجمعها مع ابنتها في عيد ميلادها التاسع وقامت بنشرها عبر صفحتها على إنستجرام، ظهرت سيرين عبد النور بإطلالة كاجول ناعمة، نالت إعجاب متابعيها. 

وكتب سيرين عبد النور على صورتهاصارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنيا وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها .


وأطلت سيرين عبد النور مرتدية توب باللون الأسود وعليه جاكيت جينز باللون الثلجي بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت سيرين عبد النور شعرها منسدلا بطريقة انسيابية وناعم ، حيث قامت بتصفية بإسلوب هادئ يتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع المكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بـ الآي لاينر والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي وقلادة من نفس اللون.

وإليكم الصور التي  توضح تفاصيل إطلالتها من هنا..

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