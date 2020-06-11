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رياضة

أتقاضى راتبي من إعلام المصريين.. طارق يحيى: مش بطبل لرئيس الزمالك ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:31 ص
طارق يحيي
طارق يحيي
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حسام الحارتي
أكد الكابتن طارق يحيى، أن نادي الزمالك اتخذ الإجراءات الاحترازية؛ من أجل الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وتساءل طارق يحيى، أثناء تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "الزمالك"، متعجبًا "مش فاهم ليه في إصرار لإحداث بلبلة حول استمرار فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول مع الزمالك؟".

من جهة أخرى، رد طارق يحيى، على الانتقادات الموجهة إليه بسبب مساندة مرتضي منصور رئيس الزمالك، قائلًا "أنا مش بطبل لمرتضى منصور، وأتقاضى راتبي من إعلام المصريين".


وأكد طارق يحيى، أن السوشيال ميديا سبب حدوث الأزمات وإثارة الفتنة بين الجماهير في الفترة الحالية.

وأشار طارق يحيى إلى أن هناك محاولات للوقيعة بين أبناء نادي الزمالك في الفترة الحالية، مؤكدا عدم نجاح هذه المحاولات فى تحقيق هدفها.

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