فيسبوك يطلق ميزة مهمة لأصحاب الصفحات عبر Messenger

أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook، إطلاق ميزة جديدة لعرض الرسائل عبر تطبيق Messenger، والتى تتيح لمديري الصفحات الرد على رسائل الصفحة أثناء الدردشة مع الأهل والأصدقاء لتوفير الوقت والجهد.





وأصدرت منصة فيسبوك هذة الميزة للتحكم فى جميع رسائل الصفحات عبر تطبيق ماسنجر بدلًا من الانتقال إلى تطبيق Pages Manager، حيث يضيف ماسنجر اختصارًا في مدة عرض الرسائل وطرقا سريعة ومختلفة للرد.





وأوضحت شركة فيسبوك أن هناك 90٪ من أصحاب الصفحات التجارية يستخدمون تطبيق Messenger للدردشة مع الأهل والأصدقاء، لذلك من الضرورى تقديم خدمة لسهولة التحدث مع العملاء.





ويشير موقع فيسبوك إلى أن خاصية عرض الرسائل عبر ماسنجر، لا تمنع أصحاب الصفحات من استخدام تطبيق Pages Manager للتحكم فى المنشورات وإنشاء الإعلانات و الرد على الرسائل.



