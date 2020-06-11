مع اقتراب العثور على جثمانها.. الأفعى بريئة من دم كليوباترا

السر الثالث والأهم:

وفقًا لـ «جويس تيلدسلي» عالمة المصريات، و«أندرو جراي»، أمين قسم الزواحف بمتحف مانشستر، فإن الثعبان الذي يمكنه قتل شخصين في آن واحد مثلما ذكرت قصة كليوباترا يجب أن يكون واحدًا من الثعابين الضخمة مثل "الكوبرا".









يبلغ طول ثعبان الكوبرا عادة من 5 إلى 6 أقدام، ويمكن أن ينمو ليصل طوله إلى 8 أقدام (2.5 متر)، لذا فإن إمكانية إخفائه في سلة التين بهذا الحجم أمر "مستحيل"، حتى وإن حدث فليس من المرجح إطلاقًا أن يكون قد قتل كليوباترا ووصيفتيها بهذا التعاقب السريع.









ليس فقط لأن الكوبرا كبير الحجم، بل لأن هناك احتمالا قدره 10 في المائة فقط أن يموت الإنسان من لدغة ثعبان، فمعظم اللدغات هي لدغات جافة لا يحدث فيها حقن للسم.



