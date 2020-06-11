ستاند باي.. اتحاد الكرة يكلف الزناتي بتجهيز جدول الدوري تحسبا لعودة المسابقة

كلفت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية بوضع جدول شامل للمباريات المتبقية فى الدورى الممتاز استعدادا لصدور قرار حكومي بعودة الدورى الممتاز.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف شهر يونيو الجاري.









يأتي ذلك تحسبا من الجبلاية لصدور قرار بعودة الدورى والتأكيد على جاهزية الجبلاية لاستئناف البطولة المحلية.





ومن المقرر قيام الزناتي بإخطار الأندية بكافة المواعيد الخاصة بجدول مباريات الدوري المحلي فور صدور قرار حكومى بعودة المسابقة المحلية من أجل التعرف على كافة المواعيد والاستعداد بشكل جيد من جانب كافة عناصر المنظومة الرياضية.





يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.





ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.



