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رياضة

استعدادا لعودة النشاط.. اتحاد الكرة يقدم مقترحا جديدا لعودة الدوري المصري

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:03 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عبدالله هشام
قدم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقته لإدارة اتحاد كرة القدم مقترح جديد لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لإستئناف مسابقة الدورى المصري الذي توقف مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وجاء المقترح كالتالي الغاء الهبوط من الممتاز مع تصعيد اربعة فرق من دورى القسم الثاني الذي يتبقي فيه 5 مباريات فقط وذلك بتصعيد اوائل المجموعات الثلاثة وافضل ثاني بالمجموعات . 

كما إقتراح نائب رئيس الاتحاد إقامة الدورى المصري الممتاز الموسم المقبل علي مجموعتين بحيث يتسع للعدد الكبير من الفرق الصاعدة ويتم هبوط اربعة فرق من كل مجموعة . 

وكانت بعض اندية دورى القسم الثاني طالبت بإلغاء الموسم الحالي من مسابقة الدوري لمختلف الدرجات لعدم تحمل خزينة الاندية التكاليف الباهظة لإستئناف النشاط . 

جدير بالذكر ان مصطفي مدبولى رئيس الوزراء أجري اجتماعا مع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي .
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