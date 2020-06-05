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رياضة

اتحاد الكرة يدرس إقامة احتفالية بمناسبة المئوية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:34 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عبدالله هشام
يجري مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم مناقشات لتشكيل لجنة للتجهيز لاحتفالات مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم . 

وستقام احتفالية المؤية خلال شهر ديسمبر عام 2021 حيث تم تأسيس اتحاد الكرة المصري في ديسمبر عام 1921 وكان جعفر والي باشا أول رئيس للاتحاد. 


وتدرس اللجنة الخماسية حصر جميع الأرقام التاريخية والإنجازات للإتحاد علي مدار التاريخ وتقديم معلومات كبيرة عن رؤساء الاتحاد وإنجازاته علي مدار التاريخ . 

وكان اتحاد الكرة المصري اعلن عدم تلقي أي خطاب حكومي بشأن عودة الدورى المصري الذي توقف في مارس الماضي. 

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