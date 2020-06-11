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اقتصاد

تنفيذ خدمات مياه وصرف صحي ب ٤٥٥ مليون جنيه خلال ٦سنوات بمركز دير مواس بالمنيا‎

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، استلام مشروعات وتنفيذ خدمات فى مجال الشرب والصرف الصحى بمركز دير مواس بحوالى ٤٥٥ مليون جنيه، فى إطار التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من كل من  اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الشهاوى أن الخدمات تمثلت فى تنفيذ محطة دير مواس المرشحة بتكلفة حوالي تقريبا 300 مليون جنيه تخدم جميع قروي مركز دير مواس من قرية جزيرة تل بني عمران حتى قرية دلجا، ومحطة رفع صرف صحي قرية تانوف الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة إجمالية حوالي ٢٥ مليون جنيه وذلك لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وقرية تانوف وتخدم حوالي ٤ آلاف مشترك، وتوصيل الوصلات المنزلية بتكلفة حوالي تقريبًا ٤ ملايين جنيه.

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وأضاف، أنه جار استلام محطة رفع ومعالجة صرف صحي بقرية نزلة البدرمان وتقدر تكلفتها تقريبًا بحوالي 110 ملايين جنيه، كما تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية، وتنفيذ وصلات مجانية بفرع دير مواس بحوالي تقريبًا ٣ آلاف وصلة بأجمالي تكلفة تقريبا حوالي ٧ ملايين جنيه.

وأشار، إلى رفع طاقات المحطات الإنتاجية في قروي التل الشرقي، بني حرام، أبو خلقة، أسم العروس، دلجا بتكلفة حوالي تقريبا 1.5 مليون جنية، وتغيير واحلال جزء من مواسير المياه من الاسبستوس لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوي للفرع.

وأكد الشهاوى ان الشركة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة التكليفات للوصول لرضا العملاء داخل المحافظة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.
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