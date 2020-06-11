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اقتصاد

القابضة للمياه تفعل نظام التقييم الإلكترونى للعاملين‎

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تفعيل نظام التقييم الإلكترونى جنبا إلى جنب مع برامج التدريب عن البعد، للارتقاء بكفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وقياس مدى فاعلية وكفاءة تلك البرامج.

وأعلنت، غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، قيام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بتفعيل نظام التقييم الإلكتروني لبرامج المسار الوظيفي. 

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وذلك على "منصة التعليم الإلكتروني للشركة القابضة" والمعدة من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، لتقييم العاملين المرشحين للترقية ويبلغ عددهم 97 عاملا بالشركة القابضة، و743 مرشحًا من 10 شركات تابعة وذلك خلال شهر يونيو 2020.

ومن جانبها، قالت إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفى، إن الشركة بصدد تحويل كل البرامج التدريبية إلى برامج تدريبية اليكترونية، وذلك لضمان استمرارية عملية التدريب ونقل الخبرات على مستوى 25 شركة تابعة من خلال مجموعة من الكفاءات من العاملين بالشركات، حيث يبلغ عدد المدربين المعتمدين لبرامج المسار الوظفي 582 مدربا بكل التخصصات.
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