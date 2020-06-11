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مرأة

فعالة ومضمونة .. 6 حيل سريعة للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:36 م
جيوب انفية
جيوب انفية
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لمياء الياسين

هل تعانى من التهاب الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف  علاجات سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد فى علاج التهاب الجيوب الأنفية قبل أن تسبب  مضاعفات مختلفة  لذا يجب تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ  لقائمة طعامك، لأنها تساعد في بناء دفاع قوي ضد مسببات الأمراض التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية.

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إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. الأناناس

لديه بعض الإنزيمات التي تخفف من احتقان الجيوب الأنفية فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي أغشية المخاط من التلف.

 

2. البطيخ

 البطيخ غنى بالماء الطبيعي والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم الذي تمنع  صداع الجيوب الأنفية. 

3. الزنجبيل

يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تقلل الألم والاحتقان والتورم في جميع أنحاء الجسم.

4. الفجل

يقلل من الالتهاب ويزيد من إنتاج المخاط. له تأثير مضاد حيوي يساعد على علاج أعراض صداع الجيوب الأنفية.

5. الشوربة الساخنة

. يعزز الحساء الساخن حركة المخاط التي تساعد على إزالة الجيوب الأنفية.

6. خل التفاح

خل التفاح هو مكون طبيعي رائع يساعد على التخلص من صداع الجيوب الأنفية.

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