بعد نقل لجانهم.. تعليم كفر الشيخ: توفير سبل الراحة لطلاب ثانوية بيلا.. صور

عقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعلم بكفر الشيخ، اجتماعًا لقيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء، وأعضاء مجلس أمناء إدارة بيلا التعليمية؛ لبحث استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتوفير سبل الراحة والأمان بعد نقل امتحانات طلاب بيلا إلى مدينة كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة، الإجراءات المتبعة لنقل طلاب بيلا، وحريص على توفير كل الإمكانيات لراحة الطلاب.





وأشارت إلى أنها وكل العاملين بالتربية والتعليم في خدمة طلاب المحافظة وأن أبناء إدارة بيلا "أبناؤها"، مؤكدة أنه صدرت تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتوفير سبل الراحة والأمن لأبنائنا.





وأضافت وكيل الوزارة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعمل على راحة طلاب بيلا ونقلهم لمقر اللجان الـ 9 التي تم الإعلان عنها بمدينة كفر الشيخ لأداء امتحاناتهم، رافضة أي استغلال للطلاب وأولياء أمورهم، بتكلفة ولي الأمر أكثر من 10 جنيهات فقط لنقل الطلاب من بيلا لكفر الشيخ، دون أن تتدخل المديرية في التعاملات المالية.





وتابعت أن يكون مجلس أمناء المحافظة ومجلس أمناء بيلا مشرفين على هذا الجانب، وأنها ستخصص لجان للإشراف والاطمئنان على نقل الطلاب، مبدية شكرها وتقديرها لمجلس أمناء المحافظة وللمهندس فوزي الرفاعي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ على التعاون.



