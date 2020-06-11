شاهد.. لجنة إدارة الأزمة بدمياط ترصد إجراءات مجابهة كورونا بمستشفى الصدر

قامت اللجنة المشكلة لادارة ازمة فيروس كورونا بمحافظة دمياط ، اليوم، باشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة بزيارة مستشفى الصدر بمدينة دمياط، وذلك لرصد الموقف الحالى من إجراءات متبعة مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية ووجود رصيد منها يكفى خمسة عشر يومًا بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الانضباط الإدارى وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بنوبتجيات عملهم..





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يأتى عمل اللجنة وفقا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عن بعض الجهات منها ديوان عام المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرىة الصحة والمستشار العسكرى وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين المنعقدة مؤخرًا تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19" وتوافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء.





وقامت محافظة دمياط باصدار بيانًا يضم كافة أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة دمياط وهم رقم "١١٤" الخط الساخن لمحافظة دمياط، "٢٢٦٤١٢١" رقم أزمات محافظة دمياط، "٢٢٦٤٧٠٣" رقم طوارئ مديرية الصحة، و رقم "٢١١٥٥٤٨" .





كما تم تخصيص الخط الساخن الخاص بتلقى اية استفسارات متعلقه بفيروس كورونا المستجد، وأخيرًا رقم الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء "١٦٥٢٨"..





وناشدت محافظة دمياط المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بارتداء الكمامة الطبية واجراءات التباعد .